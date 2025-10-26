La Russa | Dall’Msi a Fratelli d’Italia la fiamma c’è ancora
L’intervento del presidente del Senato, Ignazio La Russa, all’ Assemblea Regionale degli eletti di Fratelli d’Italia a Milano. Lo storico esponente del partito chiede che oggi ci sia “la memoria di una storia più antica” di FdI, che ricordi maggiormente le radici nel Movimento Sociale Italiano e in Alleanza Nazionale. “ Siamo tutti figli di Fratelli d’Italia nella stessa maniera e con lo stesso spirito. La cosa che vorrei un po’ di più è la memoria di una storia più antica. Sono tre anni di governo, ma 30 da quando è nata Alleanza Nazionale e 78 da quando è nato il Movimento Sociale Italiano e la fiamma c’è ancora. 🔗 Leggi su Lapresse.it
