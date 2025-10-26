Nuovo sabato sera, nuovo appuntamento con La Ruota della Fortuna: continua il successo inarrestabile del game show di Canale5 condotto da un Gerry Scotti sempre più mattatore. Il boom che ha avuto il programma, ormai è chiaro a tutti, non è solo il format ben riuscito, ma soprattutto la battuta sempre pronta del conduttore, che riesce sempre a coinvolgere il pubblico ormai affezionato. E poi ci sono le dinamiche del gioco a tenere incollati gli spettatori allo schermo: sabato 25 ottobre Alessia è riuscita a scalzare il campione Fabrizio, con un colpo di scena inaspettato proprio all’ultimo round dello show. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - La Ruota della Fortuna, Gerry mattatore: Alessia vince scalzando il campione