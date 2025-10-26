La Ruota della Fortuna continua a battere Affari Tuoi | la competizione porta sempre buoni frutti

All’inizio dell’estate 2025, Mediaset manda in onda su Canale5, quando la tv vive di repliche, un vecchio programma rivisitato, posizionandolo dopo il Tg5 serale, nella importante fascia dell’accesso alla prima serata. Il proposito è di metterlo in controprogrammazione ad Affari Tuoi, al posto di Striscia la Notizia. Si tratta di un programma andato in onda dal 1989 e condotto fino al 2003 da Mike Bongiorno, La Ruota della Fortuna, con quella ruota il cui rumore che produce quando gira sembra rimasto intatto nel tempo, un rumore antico che rallegra chi guardava il programma negli anni ‘90. L’obiettivo di Mediaset è di contrastare gli alti ascolti del programma concorrente, Affari Tuoi su Raiuno, che si posiziona su cifre superiori al 25% di share, mentre Striscia la Notizia su Canale5 scende sotto il 20%. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - La Ruota della Fortuna continua a battere Affari Tuoi: la competizione porta sempre buoni frutti

