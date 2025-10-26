La Roma vince a Sassuolo | giallorossi in testa alla classifica con il Napoli
AGI - La Roma passa a Sassuolo e vola in vetta alla classifica della Serie A, a pari punti col Napoli. Nel match valido per l'ottava giornata del campionato, la squadra di Gasperini piega i neroverdi per 1-0 grazie al primo gol in campionato di Paulo Dybala (16'). Partita divertente con tante occasioni da entrambe le parti, più solida e cinica la formazione capitolina nei momenti chiave del match. Roma che sale a quota 18 punti e condivide il primato con il Napoli di Antonio Conte. Seguono Milan e Inter a 17 e 15 punti. Battuta d'arresto per il Sassuolo, che interrompe una striscia di tre risultati utili consecutivi (vittorie con Udinese e Verona, pareggio con il Lecce) e resta fermo in 12^ posizione con 10 punti. 🔗 Leggi su Agi.it
Leggi anche questi approfondimenti
Radio1 Rai. . #RoFF20 Alla Festa del Cinema di Roma vince il film taiwanese "Left Handed Girl". Ottimo risultato per l'Italia con 4 riconoscimenti: tra questi 'Miglior attrice' a Jasmine #Trinca per "Gli occhi degli altri", storia di amore e potere. Antonio D'Olivo l'ha i - facebook.com Vai su Facebook
La Roma vince 2-0! ? aut. Pellini ? Della Rocca Siamo primi in classifica! - X Vai su X
La Roma passa a Sassuolo con un lampo di Dybala: i giallorossi raggiungono il Napoli in vetta - La squadra di Gasperini si porta a 18 punti in classifica, al primo posto in coabitazione coi campioni d'Italia ... Secondo msn.com
Sassuolo-Roma risultato 0-1, Dybala trascina i giallorossi in vetta col Napoli - La squadra di Gasperini si impone a Reggio Emilia grazie a una rete dell'argentino, di nuovo a segno in campionato dopo oltre otto mesi ... Lo riporta corriere.it
Dybala fa volare la Roma al primo posto in classifica: vince contro il Sassuolo e aggancia il Napoli - La Roma vince in casa del Sassuolo grazie al gol segnato da Dybala nel primo tempo: il tiro al volo dell'argentino basta ai giallorossi per agganciare ... Si legge su fanpage.it