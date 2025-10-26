La Roma passa a Sassuolo con un lampo di Dybala | i giallorossi raggiungono il Napoli in vetta

La Roma vince 1-0 sul campo del Sassuolo, nella sfida valida per l'ottava giornata di Serie A. Ai giallorossi basta un gol di Paulo Dybala al 16' per conquistare i tre punti che gli consentono di ritrovare la vetta insieme al Napoli a 18 punti. Premiato il coraggio di Gian Piero Gasperini, che schiera Dybala e Bailey in attacco, lasciando in panchina sia Dovbyk che Ferguson. Decisiva anche la tenuta difensiva dei giallorossi, che si confermano migliore difesa del campionato con soli tre gol subiti. Nel finale di partita è Pellegrini a sfiorare più volte il raddoppio, colpendo anche un palo. Una bella reazione, dopo le due sconfitte consecutive contro Inter e Viktoria Plzen. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - La Roma passa a Sassuolo con un lampo di Dybala: i giallorossi raggiungono il Napoli in vetta

