La rivoluzione dell’empatia contro la paura
Parsi La pandemia del Covid 19 è stata un mondiale spartiacque emotivo. Ha incrinato le certezze, ha esasperato solitudini, cronicizzato paure. Nel dopo-Covid abbiamo visto riemergere, come da una fenditura della coscienza, individuale e collettiva, ciò che era già lì: femminicidi, bullismo, violenze che attraversano le case, le scuole, le strade e il web. Non è il Covid ad aver creato la violenza: l’ha smascherata, togliendole alibi e cosmetici sociali. Il trauma diffuso ha reso fragile la tenuta psichica di molti. Ma soprattutto, ha messo a nudo il fallimento educativo di una cultura che confonde forza con dominio, amore con possesso, visibilità con valore. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
