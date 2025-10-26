La rimonta e la conquista | Jannik Sinner trionfa a Vienna contro Alexander Zverev
Che partita ragazzi! Ancora una volta Jannik Sinner ci ha regalato un'emozione dopo l'altra a Vienna. Quando Zverev ha chiuso il primo set 6-3 in poco più di tre quarti d'ora, ammetto che mi sono preoccupato. Il tedesco stava servendo come un treno, percentuali altissime e palle velocissime che non davano scampo. Jannik sembrava quasi subire il ritmo. L'articolo proviene da. 🔗 Leggi su Mondouomo.it
