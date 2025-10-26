La Regione ha stanziato due milioni per sostenere le manifestazioni tradizionali nel Lazio

Romatoday.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Regione ha stanziato due milioni per sostenere le manifestazioni tradizionali locali in tutto il territorio del Lazio. È quanto previsto dalla delibera approvata dalla giunta regionale, su proposta dell’assessore al Turismo, Elena Palazzo.Due milioni per le manifestazioni tradizionaliLe. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

regione ha stanziato dueCollegamento tra due fossi. Opera da più di 800mila euro. Gran parte li mette la Regione - La Toscana ha stanziato un finanziamento per la messa in sicurezza del Fosso del Campone e del Fosso delle Fornaci. msn.com scrive

regione ha stanziato dueMaltempo nel Comasco e in Lombardia: in tutta la regione danni per 290 milioni. A Blevio arrivano rinforzi da Genova - Maltempo a Como e provincia: il Consiglio regionale della Lombardia ha approvato l’ordine del giorno sulle misure per rafforzare il ... Scrive espansionetv.it

regione ha stanziato dueDalla Regione un milione in più contro barriere architettoniche - Regione Lombardia ha stanziato un milione per abbattere le barriere architettoniche delle case popolari e delle abitazioni private, che si aggiungono "ai 36,8 milioni di euro messi in campo negli ulti ... Da ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Regione Ha Stanziato Due