La Regione ha stanziato due milioni per sostenere le manifestazioni tradizionali nel Lazio

La Regione ha stanziato due milioni per sostenere le manifestazioni tradizionali locali in tutto il territorio del Lazio. È quanto previsto dalla delibera approvata dalla giunta regionale, su proposta dell’assessore al Turismo, Elena Palazzo.Due milioni per le manifestazioni tradizionaliLe. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Buone notizie! La Regione Toscana ha stanziato 1,45 milioni di euro per interventi di messa in sicurezza del territorio. Soldi veri che diventeranno opere concrete per proteggere strade, case e soprattutto le persone che vivono in queste zone.

La Regione Puglia ha stanziato oltre due milioni di euro per sostenere i Comuni capoluogo nelle spese legate all'accoglienza di minori stranieri non accompagnati e madri con figli in condizioni di fragilità

Collegamento tra due fossi. Opera da più di 800mila euro. Gran parte li mette la Regione - La Toscana ha stanziato un finanziamento per la messa in sicurezza del Fosso del Campone e del Fosso delle Fornaci.

Maltempo nel Comasco e in Lombardia: in tutta la regione danni per 290 milioni. A Blevio arrivano rinforzi da Genova - Maltempo a Como e provincia: il Consiglio regionale della Lombardia ha approvato l'ordine del giorno sulle misure per rafforzare il

Dalla Regione un milione in più contro barriere architettoniche - Regione Lombardia ha stanziato un milione per abbattere le barriere architettoniche delle case popolari e delle abitazioni private, che si aggiungono "ai 36,8 milioni di euro messi in campo negli ulti