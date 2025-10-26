Gaiole in Chianti, 26 ottobre 2025 – “Follow the water”. Con una massima del genere - diciamolo subito: per sdrammatizzare, visto che non si parla per fortuna di crimine bensì di aspetti culturali e sociali - potremmo sintetizzare ciò che è accaduto in un piccolo lembo di terra a Gaiole ma sotto riflettori internazionali. Il torrente Massellone cambia nome in fiume del Chianti. La terra per antonomasia del vino rosso ora si confronta. sull’acqua. C’è la legge della Regione. L’annuncio era stato dato dal presidente Eugenio Giani (da poco riconfermato) alla presentazione della mostra del vino Chianti Classico a Greve lo scorso mese. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La Regione cancella il Massellone: addio torrente, ora è fiume Chianti