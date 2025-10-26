La quaterna vincente ad Avellino chiude una settimana difficile Blindando la panchina di D’Angelo
Avellino 0 Spezia 4 Avellino (3-5-2): Iannarilli; Cancellotti, Simic, Fontanarosa; Missori (30’ st Tutino), Besaggio (21’ st Russo), Palmiero, Sounas (16’ st Gyabuaa), Cagnano (1’ st Milani); Biasci (1’ st Palumbo), Crespi. A disp.: Daffara, Armellino, Lescano, Panico, Kumi, Enrici, Manzi. All.: Biancolino. Spezia (4-3-1-2): Sarr; Mateju, Jack (43’ st Candela), Hristov, Aurelio (35’ st Beruatto); Vignali, Nagy, Cassata (1’ st Kouda); Esposito; Lapadula (35’ st Vlahovic), Soleri (27’ st Di Serio). A disp.: Mascardi, Loria, Candelari, Lorenzelli. All.: D’Angelo. Arbitro: Perenzoni di Rovereto. Marcatori: 18’ st Aurelio, 37’ st Vlahovic, 40’ st Vignali, 45’ st Di Serio Ammoniti: Cassata, Missori, Simic. 🔗 Leggi su Lanazione.it
