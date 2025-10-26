La protesta dei tifosi del Bayern Monaco ferma il ritorno di Boateng | No alla violenza misogina
Il ritorno di Jerome Boateng al Bayern Monaco è stato annullato dopo le proteste dei tifosi, contrari alla sua presenza per via della condanna per lesioni personali inflitta nel 2024. L’ex difensore avrebbe dovuto partecipare a uno stage da allenatore con Kompany, ma il club ha deciso di fare un passo indietro. 🔗 Leggi su Fanpage.it
