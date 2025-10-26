La Promessa Maria pronta a lasciare il palazzo | lettera a Rómulo

In La Promessa, le anticipazioni dalla Spagna preparano un colpo al cuore: Maria penserà di lasciare il palazzo. La morte di Jana la travolge, e una lettera di addio a Rómulo metterà per iscritto ciò che il dolore sussurra da giorni. Quando il lutto entra in casa, tutto si fa più lento e fragile. Un . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - La Promessa, Maria pronta a lasciare il palazzo: lettera a Rómulo

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Stasera a #LaPromessa: Maria continua a occuparsi di Padre Samuel durante la convalescenza, ma stavolta la vicinanza diventa pericolosa… quando la ragazza si offre di aiutarlo a rinfrescarsi e il sacerdote si toglie la canottiera, l’attrazione esplode… - facebook.com Vai su Facebook

La Promessa, spoiler Spagna: Maria scrive una lettera di addio, vuole lasciare il palazzo - Maria non sopporta la mancanza di Jana e soffre troppo dopo la sua morte: per lei l'unica soluzione è andare lontano ... Si legge su it.blastingnews.com

La Promessa, anticipazioni spagnole: Maria è incinta, Samuel si infuria - Maria confessa a Pia e Samuel di essere incinta: la cameriera sostiene la collega e le consiglia di non abortire, mentre il prete reagisce con gelosia ... it.blastingnews.com scrive

La Promessa anticipazioni 26 ottobre: Jana propone un futuro diverso a Manuel, ma i marchesi si oppongono - Ecco cosa accadrà nella puntata di domani della soap spagnola: Jana vuole salvare la tenuta con le conoscenze aeronautiche di Manuel ... Riporta msn.com