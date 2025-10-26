La Promessa Maria incinta spiazza Samuel | Angela contesa da Lorenzo e Beltrán

In La Promessa gli equilibri saltano: Maria scopre di essere incinta, Samuel vacilla, mentre Angela è trascinata tra Lorenzo De la Mata e Beltran. Il segreto non può più restare tale: Maria mette Samuel di fronte alla verità della sua gravidanza. L’uomo di chiesa, scosso e incapace di trovare subito le parole, pretende di capire . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - La Promessa, Maria incinta spiazza Samuel: Angela contesa da Lorenzo e Beltrán

