La Promessa | Curro rinnegato si fa valletto per la verità su Jana

Nei prossimi episodi di La Promessa il destino dei Luján si incrina: per arginare uno scandalo di Corte, Alonso rinnega Curro. Il ragazzo, piegato dal lutto per Jana, sceglie però di restare nella tenuta come valletto, deciso a scoprire chi l’ha uccisa. È una scelta che cambia gli equilibri e mette a nudo le fragilità . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

