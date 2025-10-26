La Promessa Anticipazioni Spagnole | Maria Fernandez E’ Incinta?

L’equilibrio di La Promessa è appeso a un filo: tra segreti, incidenti e nuovi arrivi, ogni scelta può cambiare tutto. Catalina scrive, Adriano vacilla, Beltrán conquista e Maria. è davvero incinta? La Promessa ha incendiato le relazioni tra i protagonisti, scatenando tensioni, scelte dolorose e rivelazioni inaspettate. Le vicende che si intrecciano creano una rete di segreti e sentimenti pronti a esplodere. Nel corso dell’episodio, Leocadia indirizza Curro verso un’insolita alleanza: pretende che lui faciliti l’avvicinamento tra Ángela e Beltrán (interpretato da Luis Maesso). Pur con esitazione e tormento interiore, Curro alla fine accetta l’ultimatum, consapevole di dover piegarsi alle richieste della donna. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

