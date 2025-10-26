La Promessa anticipazioni dal 27 ottobre al 2 novembre 2025 | Jana indaga sulla camera segreta della tenuta

© US Mediaset Il mistero legato alla morte di Dolores, la madre di Jana e Curro, potrebbe trovare soluzione nelle prossime puntate de La Promessa. Grazie all’aiuto di Teresa e Pia, la Exposito riesce infatti ad entrare nella stanza segreta della tenuta, adiacente a quella di Cruz, e capisce che è proprio lì che la madre è stata rinchiusa, per diverso tempo, dopo aver dato alla luce Curro, il figlio illegittimo del marchese Alonso ormai adulto. Maggiori info nelle trame che seguono. La soap spagnola è in onda su Rete 4 tutti i giorni alle 19.40 (e in replica, il mattino successivo, alle 08.20). Le puntate si possono vedere in streaming su Mediaset. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

