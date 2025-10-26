La Promessa anticipazioni 27 ottobre | Don Alonso dice no a Catalina e punta a vendere metà del marchesato
Ecco cosa accadrà nella puntata di domani della soap spagnola: Il marchese decide di non seguire le idee innovative della figlia e valuta la vendita di metà delle terre del marchesato. La Promessa andrà in onda domani su Rete 4 alle 19:40. La celebre soap spagnola, visibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei pressi di Cordova e racconta le vicende che si intrecciano all'interno del palazzo dei marchesi di Luján. Scopriamo l'anteprima delle anticipazioni della puntata: Cruz chiede aiuto a Don Lorenzo per organizzare un matrimonio combinato per Curro. Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola: Jana, determinata ad aiutare i Marchesi a superare la crisi economica, propone a Manuel di sfruttare il proprio talento e la passione per l'aviazione come possibile soluzione. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
