La progettazione didattica cuore dell’anno scolastico Lettera

Inviata da Simone Billeci - Nel calendario delle attività scolastiche della Scuola Secondaria di Primo e Secondo Grado, un appuntamento particolarmente significativo è quello dedicato alla consegna delle progettazioni da parte dei docenti e alla successiva condivisione delle linee comuni all’interno del Consiglio di Classe. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Scopri altri approfondimenti

Oggi alle 14:00 il webinar “Progettazione e valutazione nella didattica blended”. Un incontro dedicato a metodologie e strumenti per innovare la didattica http://bit.ly/4mX0GUf - facebook.com Vai su Facebook

Neoimmessi: esempi di progettazione di attività didattiche anche sul sostegno - Per la maggior parte dei docenti neoassunti e tutor è tempo di progettare ed organizzare le attività didattiche (attività didattica 1 e 2) che dovrannoessere reciprocamente osservate (fase del peer to ... it.blastingnews.com scrive

Neoassunti: esempio di progettazione di un'attività didattica - Come anticipato nella precedente news, all'interno della piattaforma Indire dovrete allegare la progettazione, come file nella prima pagina di ciascuna sezione. Come scrive it.blastingnews.com