La priorità di Acquaroli | Marchigiani del futuro scommessa sui giovani
Quella scalata fino all’ottavo piano di Palazzo Raffaello, ad Ancona, deve essere stata la meno faticosa di sempre per il governatore Francesco Acquaroli. Arriva col sorriso stampato sulle labbra. Strette di mano e pacche sulle spalle. La leggerezza, dopo i giorni delle serrate trattative con gli alleati. La responsabilità, termine ricorrente. L’ufficialità dei compagni di viaggio nel mandato bis. "Una bella squadra, giovane – l’esordio –. Che secondo me ci darà tante belle soddisfazioni e che soprattutto dovrà dare continuità a un lavoro che è già stato impostato". Parla di potenziale e capacità politiche. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Approfondisci con queste news
«La priorità sarà la riforma dell'emergenza-urgenza nella sanità». Così Francesco Acquaroli dopo la vittoria elettorale nelle Marche. Che dedica al premier Meloni. - X Vai su X
+++COMUNICATO STAMPA +++ TIZIANO CONSOLI ASSESSORE DELLA REGIONE MARCHE NELLA GIUNTA ACQUAROLI Rappresentare la Regione, dopo l'esperienza come sindaco di Poggio San Marcello e Maiolati Spontini, è un piccolo sogno, ma so - facebook.com Vai su Facebook
La priorità di Acquaroli: "Marchigiani del futuro, scommessa sui giovani" - Il governatore presenta l’esecutivo bis: squadra competente e motivata "Vogliamo ampliarla il prima possibile, ma senza aumentare la spesa". Segnala msn.com
Acquaroli, ampliare la giunta prima possibile a invarianza spesa - A Palazzo Raffaello, sede della Regione Marche ad Ancona, il presidente Francesco Acquaroli ha presentato la sua nuova giunta. Come scrive ansa.it
Acquaroli: "Ora andiamo avanti per dare continuità e risposte ai marchigiani" - Francesco Acquaroli è arrivato alla sede della regione per il suo primo discorso da neo presidente. corriereadriatico.it scrive