La priorità di Acquaroli | Marchigiani del futuro scommessa sui giovani

Quella scalata fino all’ottavo piano di Palazzo Raffaello, ad Ancona, deve essere stata la meno faticosa di sempre per il governatore Francesco Acquaroli. Arriva col sorriso stampato sulle labbra. Strette di mano e pacche sulle spalle. La leggerezza, dopo i giorni delle serrate trattative con gli alleati. La responsabilità, termine ricorrente. L’ufficialità dei compagni di viaggio nel mandato bis. "Una bella squadra, giovane – l’esordio –. Che secondo me ci darà tante belle soddisfazioni e che soprattutto dovrà dare continuità a un lavoro che è già stato impostato". Parla di potenziale e capacità politiche. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it