la presidente in visita alle ospiti della residenza opere pie donini

La presidente della Regione, Stefania Proietti, ha fatto visita alle ospiti della residenza protetta Opere Pie Donini di Perugia, che accoglie signore anziane con diverso grado di non autosufficienza, alle quali rivolge assistenza socio-sanitaria individualizzata e conforto spirituale. La presidente ha visitato l’intera struttura, ha dialogato con il presidente del cda, Pier Giorgio Lignani, ha ascoltato le operatrici e si è intrattenuta con le ospiti. "Questa residenza rappresenta una delle eccellenze del nostrosistema socio-sanitario umbro, dove la professionalità si unisce alla dedizione e alla solidarietà – ha dichiarato la presidente Proietti –. 🔗 Leggi su Lanazione.it

