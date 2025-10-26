La pizzeria Carpe Diem cerca addetto all' accoglienza clienti e gestione delle prenotazioni

La sede di Chieti della pizzaeria Carpe Diem è alla ricerca di personale. Si cerca, nel dettaglio, una figura da inserire come addettoa all’accoglienza clienti. La risorsa si occuperà di accoglienza clienti, sempre con cortesia e sorriso; gestione prenotazioni, sia in presenza che telefoniche. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Il nostro cornicione alveolato (ma senza esagerare ) è la vera firma di Carpe Diem: morbido, leggero e con quella croccantezza esterna che ti fa dire subito wow. Qui ogni pizza nasce da passione, tempo, cura e conoscenza della materia prima ? Ci trovi a - facebook.com Vai su Facebook

La pizzeria Carpe Diem cerca addetto all'accoglienza clienti e gestione delle prenotazioni - Si offre contratto a tempo indeterminato dopo positivo superamento del periodo di prova, retribuzione competitiva, commisurata all’esperienza e alle competenze ... Secondo chietitoday.it

Pizzeria incendiata, il titolare: «Ho trovato un cane morto nel contatore» - «Chiunque ha fatto questo gesto sta fuori di testa, è difficile comprendere la natura e il perché di quanto accaduto. Scrive ilmessaggero.it