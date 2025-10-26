La pizzeria Carpe Diem cerca addetto all' accoglienza clienti e gestione delle prenotazioni

Chietitoday.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La sede di Chieti della pizzaeria Carpe Diem è alla ricerca di personale. Si cerca, nel dettaglio, una figura da inserire come addettoa all’accoglienza clienti. La risorsa si occuperà di accoglienza clienti, sempre con cortesia e sorriso; gestione prenotazioni, sia in presenza che telefoniche. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

