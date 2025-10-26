La periferia al centro nella prima festa d' autunno in piazza Iqbal Masih

MESAGNE - La periferia è stata vista, spesso e unicamente, come luogo dell’assenza: di storia, di significato, di identità; o come luogo della perdita: di forme, di relazioni, di qualità. La periferia risulta una “linea d’ombra”, qualcosa che sta al di là, della ferrovia, delle strade principali. 🔗 Leggi su Brindisireport.it