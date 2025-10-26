La periferia al centro nella prima festa d' autunno in piazza Iqbal Masih
MESAGNE - La periferia è stata vista, spesso e unicamente, come luogo dell’assenza: di storia, di significato, di identità; o come luogo della perdita: di forme, di relazioni, di qualità. La periferia risulta una “linea d’ombra”, qualcosa che sta al di là, della ferrovia, delle strade principali. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Argomenti simili trattati di recente
Il vento forte fa volare le lamiere dal tetto della chiesa di San Marciano. Volano gli orsogril in centro e periferia. Allagate alcune strade - facebook.com Vai su Facebook
Roma, mercato immobiliare a tre velocità tra centro, semicentro e periferia - X Vai su X
Scelta dell’Arma . Prima alla Piastra festa in periferia - Una scelta "fortemente voluta per esprimere vicinanza, simbolica e al contempo concreta, alla periferia della città". Segnala ilgiorno.it
La Festa del Cinema 2025 accende la Capitale: gli eventi dal centro alla periferia - Dal 15 al 26 ottobre 2025, la Festa del Cinema di Roma celebra la sua ventesima ... Riporta funweek.it
Il centro dei divertimenti adesso si trova in periferia - A un passo dagli Arcimboldi, il teatro che ha portato le note della Scala lì dove una volta c era solo la grigia periferia industriale. Segnala ilgiornale.it