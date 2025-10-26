La peggiore di sempre Ballando shock dei giudici sulla concorrente | é rivolta

News tv. – Chi l’avrebbe mai detto che una puntata di Ballando con le stelle potesse trasformarsi in uno show degno di una soap opera? Sabato 25 ottobre, il palco di Rai 1 ha visto andare in scena non solo coreografie sfavillanti ma soprattutto critiche al vetriolo e reazioni piccate. Milly Carlucci, impeccabile e sorridente, ha orchestrato la serata tra scambi pungenti, musica e l’immancabile suspense che tiene incollati milioni di telespettatori. . 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - “La peggiore di sempre”. “Ballando”, shock dei giudici sulla concorrente: é rivolta

