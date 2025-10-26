La peggiore di sempre Ballando con le stelle orrore dei giudici sulla concorrente | Inguardabile

La quinta puntata di Ballando con le stelle, andata in onda sabato 25 ottobre su Rai1, ha riservato al pubblico una serata ricca di colpi di scena, emozioni e scintille. Milly Carlucci, come sempre impeccabile padrona di casa, ha guidato lo show tra sorrisi, musica e momenti di tensione, accompagnata dall’ormai collaudata giuria composta da Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto. In sala delle stelle, il ruolo di assistente — un tempo di Paolo Belli — è stato affidato a Massimiliano Rosolino, che ha portato un tocco di ironia e leggerezza. L’atmosfera nello studio di Ballando è stata quella delle grandi occasioni: tra prove intense, coreografie spettacolari e ospiti d’eccezione, il pubblico ha potuto godere di una diretta piena di ritmo e tensione. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Forte commozione a Ballando - facebook.com Vai su Facebook

Ballando con le Stelle, quando finisce e chi può vincere - Roma, 29 settembre 2025 – ‘Ballando con le Stelle 2025’ è appena cominciato e già ecco le prime polemiche e i primi rumors su chi possa essere favorito per la vittoria finale. Come scrive quotidiano.net

Ballando con le Stelle e le fastidiose domande ad Andrea Delogu su Nikita Perotti - Una delle cose più insopportabili dei social e di programmi come Ballando con le Stelle sono le cosiddette «ship», ovvero il desiderio da parte del pubblico che due persone finiscano insieme per non ... Segnala vanityfair.it

Perché Ballando con le Stelle cambia ancora orario: a che ora inizia la puntata dell’11 ottobre - Quella di sabato 11 ottobre è la terza puntata: se la prima è iniziata come di consueto alle 20. Lo riporta dilei.it