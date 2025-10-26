La partita che salta all' ultimo | in campo c' è un altro evento sportivo

Novaratoday.it | 26 ott 2025

La partita di basket mai cominciata, saltata all'ultimo minuto con già le squade presenti. Rischia una sconfitta 0-20 a tavolino la serie C del College Novara che ieri, sabato 25 ottobre alle 18.30, avrebbe dovuto disputare fra le mura di casa, al PalaVerdi, il match contro Teens Basket Biella. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

