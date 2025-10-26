La partita che salta all' ultimo | in campo c' è un altro evento sportivo
La partita di basket mai cominciata, saltata all'ultimo minuto con già le squade presenti. Rischia una sconfitta 0-20 a tavolino la serie C del College Novara che ieri, sabato 25 ottobre alle 18.30, avrebbe dovuto disputare fra le mura di casa, al PalaVerdi, il match contro Teens Basket Biella. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Pintus salta la partita contro il Bologna! Ecco perché - facebook.com Vai su Facebook
Imprevisto per #Sarri: un top salta #LazioTorino Il numero 10 biancoceleste non potrà essere della partita #ToroNews #TorinoFC #Torino #Lazio I dettagli - X Vai su X
Sinner, oggi il ritorno in campo 104 giorni dopo: l'ultimo allenamento, l'abbraccio della marea arancione, poi la partita con Navone - Sono i giorni trascorsi dall'ultima partita di Jannik Sinner, prima che la sospensione per il caso Clostebol lo costringesse a stare lontano dai campi per più di tre mesi. Secondo ilmessaggero.it
Finale del campionato libico, partita salta per mancanza Var: tensioni fuori dal campo - È stata rinviata a martedì la sfida tra Al Ahly Tripoli e Al Hilal Benghazi, valevole per l'ultima giornata dei playoff del campionato libico, in corso di svolgimento in Lombardia tra Milano, Sesto ... Secondo video.corriere.it