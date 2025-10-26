La pace tra Vespa e Sinner E Jannik firma una bandiera | A Bruno con affetto

Il programma tv Le Iene intercetta il conduttore e il numero 2 del mondo dopo le polemiche dei giorni scorsi. Ecco come è andata. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - La pace tra Vespa e Sinner. E Jannik firma una bandiera: "A Bruno, con affetto"

Altri contenuti sullo stesso argomento

Bruno Vespa e Jannik Sinner “fanno pace” grazie all’intervento de Le Iene. Stefano Corti incontra il giornalista per chiedergli conto delle recenti dichiarazioni sul campione di tennis. Sinner, dal canto suo, accetterà di autografare un omaggio dedicato proprio a - facebook.com Vai su Facebook

Pace fatta (almeno per ora) tra Vespa e Sinner. Il conduttore a “Le Iene”: «Lo tifo anche mio malgrado a volte, ma la Davis non gliela perdono» - X Vai su X

La pace tra Vespa e Sinner. E Jannik firma una bandiera: "A Bruno, con affetto" - Il programma tv Le Iene intercetta il conduttore e il numero 2 del mondo dopo le polemiche dei giorni scorsi. Da msn.com

La pace tra Sinner e Bruno Vespa a Le Iene, il giornalista: “Tifo per lui ma doveva giocare la coppa Davis” - In un servizio che andrà in onda nella puntata di oggi, 26 settembre, Stefano Corti incontra il giornalista per chiedergli co ... fanpage.it scrive

Pace fra Vespa e Sinner a Le Iene. Il giornalista: «Lo tifo ma non gli perdono il no alla Davis». Jannik firma una bandiera: «A Bruno, con affetto» - La trasmissione di Italia 1, in onda questa sera, ha cercato di riappacificare le parti, offrendo una carota al conduttore televisivo che divertito ha ribadito la propria posizione: «Ma tifo per lui». Scrive corriere.it