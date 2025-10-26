La pace di Kuala Lumpur Trump sigla l’intesa tra Cambogia e Thailandia

È stato, come prevedibile, il “momento Trump”. Alla cerimonia di Kuala Lumpur — convocata in occasione del vertice dell’Asean — il presidente degli Stati Uniti ha monopolizzato l’attenzione con un lungo discorso carico di superlativi. “Un giorno monumentale per il Sud-est asiatico”, lo ha definito Donald Trump, presentandosi come artefice della riconciliazione tra i due vicini, dopo anni di frizioni al confine. Trump ha raccontato di aver “deciso di intervenire” nel conflitto cambogiano-thailandese durante un soggiorno al suo golf club in Scozia. Da allora, sostiene, avrebbe “accelerato” il cessate il fuoco siglato a luglio e reso possibile la firma dell’intesa di Kuala Lumpur, che la Casa Bianca ha ribattezzato “Kuala Lumpur Peace Accord”. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - La pace di Kuala Lumpur. Trump sigla l’intesa tra Cambogia e Thailandia

