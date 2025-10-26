La Pa non valorizza le competenze acquisite prima dell’assunzione | eppure un modo per rendere merito c’è

“Una Pubblica Amministrazione forte è il motore dello sviluppo del Paese”, ha spiegato il Ministro per la PA Paolo Zangrillo quest’estate, chiarendo che “i dipendenti pubblici crescono, da 3,2 a 3,4 milioni di persone”. E questo non è “solo un numero” ma “la voglia di costruire un futuro nel settore pubblico fatto di crescita professionale, competenze e soddisfazione”. Tre aspetti che il Ministro ha riassunto in un trittico: “ sapere, saper fare, saper essere: le tre chiavi per premiare il merito e formare una squadra forte, dove il talento di ognuno diventa valore per tutti”. Da dipendente pubblico sono rimasto incuriosito da questa dichiarazione, di ottimi intenti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - La Pa non valorizza le competenze acquisite prima dell’assunzione: eppure un modo per rendere merito c’è

