La nuova modalità Mad Max di Tesla potrebbe avere un bel problema | Ha una guida folle

La modalità “Mad Max” del Full Self-Driving di Tesla promette accelerazioni esplosive e cambi di corsia rapidi, ma gli utenti segnalano velocità superiori ai limiti e manovre rischiose. Ora la NHTSA ha chiesto chiarimenti a Tesla. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Ticketag: la tua nuova modalità per vivere lo stadio: https://www.lrvicenza.net/ticketag-la-tua-nuova-modalita-per-vivere-lo-stadio/ #ForzaLane #ForzaVicenza - facebook.com Vai su Facebook

La nuova modalità Mad Max di Tesla potrebbe avere un bel problema: “Ha una guida folle” - Driving di Tesla promette accelerazioni esplosive e cambi di corsia rapidi, ma gli utenti segnalano velocità ... Scrive fanpage.it

La nuova modalità Mad Max del sistema FSD di Tesla diventa utile nella vita reale - Con l'ultimo aggiornamento del proprio sistema di guida autonoma Tesla rende disponibile la nuova modalità Mad Max ... Scrive tuttotech.net

Tesla lancia finalmente una modalità di guida FSD veramente aggressiva, che chiama Mad Max - Dopo la modalità di guida Sloth, che è ancora più prudente del livello Chill, Tesla sta introducendo un'esperienza di FSD turbo che mantiene le 85 miglia orarie in autostrada e sfreccia nel traffico d ... Da notebookcheck.it