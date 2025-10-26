La notte nel cuore | Tahsin e Sumru si baciano mentre Nuh sfida il destino

In La notte nel cuore l’aria cambia improvvisamente: il ritorno di Sumru in Cappadocia riaccende un sentimento che sembrava spento e conduce a un bacio che sconvolge gli equilibri. Un passaggio decisivo, raccontato dalle puntate originali turche, mentre in Italia ci prepariamo a nuovi scarti emotivi e di trama. Il ritorno di Sumru e le . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - La notte nel cuore: Tahsin e Sumru si baciano mentre Nuh sfida il destino

Altre letture consigliate

Buonanotte – Sabato 25 ottobre “La gioia del cuore nasce quando impariamo a fidarci di Dio.” – Papa Francesco Il sabato si chiude nel silenzio e nella gratitudine. Ogni momento, anche il più semplice, è stato avvolto dalla presenza del Signore. Ora la notte Vai su Facebook

La notte nel cuore, appuntamenti turchi, scoppia il bacio tra Tahsin e Sumru: 'Ti amo' - Nei nuovi appuntamenti de La notte nel cuore, Sumru tornerà in Cappadocia e si ritroverà faccia a faccia con Tahsin. Secondo it.blastingnews.com

La notte nel cuore, anticipazioni 1ª serie, Sumru lascia il suo compagno: 'È finita' - Le anticipazioni rivelano che Sumru si ritroverà sola contro tutti e solo Melek crederà ciecamente alla sua versione dei fatti. Si legge su it.blastingnews.com

La Notte nel Cuore: la dizi ci aspetta stasera, 26 ottobre 2025, ecco le Anticipazioni - Il secondo appuntamento con La Notte nel Cuore ci aspetta questa sera, domenica 26 ottobre 2025. msn.com scrive