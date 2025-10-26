La notte nel cuore | Melek resta Nuh crolla e Tahsin evita la tragedia
Nel 29° episodio di La notte nel cuore, in onda martedì 28 ottobre, la tensione strappa il respiro: Nuh, sconvolto dalla scelta di Melek, punta l’arma contro di sé. Il baratro sembra a un passo, finché Tahsin non interviene. È il momento in cui le maschere cadono e le alleanze si ridisegnano, tra passioni irrisolte . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Buonanotte – Sabato 25 ottobre “La gioia del cuore nasce quando impariamo a fidarci di Dio.” – Papa Francesco Il sabato si chiude nel silenzio e nella gratitudine. Ogni momento, anche il più semplice, è stato avvolto dalla presenza del Signore. Ora la notte - facebook.com Vai su Facebook
Anticipazioni settimanali “La notte nel Cuore”, episodi del 26 ottobre 2025: Cihan e Melek di sposano - Prepariamoci a una nuova storia ricca di novità con gli episodi di questa sera, 26 ottobre 2025: lasciati coinvolgere dalle anticipazioni di “La ... Come scrive alfemminile.com
La notte nel cuore, trame 1^ stagione: Bunyamin tradisce la moglie, Melek rinnega il padre - Bunyamin incontrerà Turkan in una camera d’albergo, mentre Melek rifiuterà la riconciliazione con suo padre Halil ... Da it.blastingnews.com
La notte nel cuore torna il 26 ottobre: Melek di fronte a un bivio, chi sceglierà? - Ecco le anticipazioni de La notte nel cuore: cosa accadrà il 26 ottobre 2025? Segnala ultimenotizieflash.com