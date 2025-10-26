La Notte nel Cuore Mediaset raddoppia | due prime serate per il gran finale Ecco quando

Si avvicina il momento più atteso dai fan di “La Notte nel Cuore”, la soap turca che ha conquistato il prime time di Canale 5 con una storia di amore, segreti e redenzione. Secondo le ultime anticipazioni, Mediaset ha deciso di raddoppiare gli appuntamenti settimanali in vista del gran finale di stagione. Un doppio episodio evento che accompagnerà il pubblico verso la chiusura della serie, prevista per metà dicembre 2025. A partire da martedì 4 dicembre, La Notte nel Cuore andrà in onda due volte a settimana, con una puntata anche il giovedì sera, sempre in prima serata su Canale 5. Una decisione che nasce dal successo degli ascolti delle ultime settimane e dal desiderio di dare alla serie un finale degno del suo percorso. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it