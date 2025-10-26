, 26 ottobre. Questa sera, domenica 26 ottobre 2025, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la 28esima puntata de La notte nel cuore, serie tv turca in onda in Turchia dal 2024. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Anticipazioni (trama). Cihan fa la proposta di matrimonio ufficiale a Melek e lei accetta. Tahsin, Nuh e Sumru ottengono il controllo di villa Sansalan, costringendo i rivali a trasferirsi in un’altra casa, tranne Hikmet che, in quanto co-proprietaria, decide di rimanere. Addolorati da questi eventi, Esat e Harika rinnegano Sumru come madre. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - La notte nel cuore: le anticipazioni (trama e cast) della 28esima puntata