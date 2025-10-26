La notte nel cuore | le anticipazioni trama e cast della 28esima puntata
Questa sera, domenica 26 ottobre 2025, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la 28esima puntata de La notte nel cuore, serie tv turca in onda in Turchia dal 2024. Anticipazioni (trama). Cihan fa la proposta di matrimonio ufficiale a Melek e lei accetta. Tahsin, Nuh e Sumru ottengono il controllo di villa Sansalan, costringendo i rivali a trasferirsi in un'altra casa, tranne Hikmet che, in quanto co-proprietaria, decide di rimanere. Addolorati da questi eventi, Esat e Harika rinnegano Sumru come madre.
