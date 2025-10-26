La notte nel cuore l’anello di Esat | Esma dice no
In La notte nel cuore, il passato torna a presentare il conto. Esat si metterà in ginocchio davanti a Esma, un anello in mano e la promessa di cambiare; lei, però, resterà ferma. Un momento sospeso tra pentimento e sfiducia che racconta la distanza fra ciò che si dice e ciò che si è. Il . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Scopri altri approfondimenti
Buonanotte – Sabato 25 ottobre “La gioia del cuore nasce quando impariamo a fidarci di Dio.” – Papa Francesco Il sabato si chiude nel silenzio e nella gratitudine. Ogni momento, anche il più semplice, è stato avvolto dalla presenza del Signore. Ora la notte Vai su Facebook
La notte nel cuore spoiler 1ª stagione, Esat in ginocchio a Esma: 'Ricominciamo tutto' - Le anticipazioni de La notte nel cuore raccontano che il matrimonio di Esat e Esma si rivelerà un disastro. Scrive it.blastingnews.com
La notte nel cuore, appuntamenti 1° capitolo, Esat salva la vita a Nuh: 'Donerò il sangue' - Nelle prossime puntate de La notte nel cuore, Esat vivrà una svolta davanti al letto di Nuh: quando i medici annunceranno che è rimasta una sola sacca di sangue e servirà una trasfusione immediata, ... Riporta it.blastingnews.com
La notte nel cuore, anticipazioni puntate del 26 ottobre della soap turca di Canale 5 - Cosa accadrà negli episodi inediti La notte nel cuore, in onda domenica 26 ottobre nel serale di Canale 5? Riporta superguidatv.it