La notte nel cuore | Esat dona il sangue a Nuh scatta la tregua

Nei nuovi appuntamenti di La notte nel cuore, tutto si decide in una stanza d’ospedale: Esat sceglie di donare il sangue a Nuh e quel “lo farò io” cambia la rotta delle relazioni. Un gesto che apre brecce nel rancore e preannuncia scelte decisive, mentre la serie torna in prima serata su Canale 5. La . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

