La notte nel cuore anticipazioni Sumru muore? Cosa le succede

Tanti colpi di scena nella trama de La notte nel cuore. La serie TV turca, infatti, col trascorrere del tempo diventa sempre più avvincente e i telespettatori temono di vedere uscire di scena i personaggi più amati. Tra questi c’è Sumru. Muore? Molti si chiedono se la mamma di Nuh, Melek, Harika ed Esat abbia un brutto destino nella trama. Le anticipazioni ci svelano cosa accade alla donna, che si sta attualmente godendo la sua relazione con Tahsin, l’unico uomo da cui sente di ricevere davvero un amore sincero. Infatti, dal punto di vista sentimentale, Sumru non è stata sempre fortunata. Ma vediamo insieme cosa le accade, soprattutto dopo un nuovo incidente che la vede coinvolta. 🔗 Leggi su Latuafonte.com