la notte nel cuore anticipazioni puntate del 26 ottobre della soap turca di canale 5

La soap turca La notte nel cuore tornerà domenica 26 ottobre su Canale 5. Cosa accadrà nelle nuove puntate che prenderanno il via alle 21:21 e ci terranno compagnia fino alla mezzanotte circa? Al centro dei riflettori troveremo Nuh, che dopo un colpo di testa finirà in carcere, e Sumru, vittima di un brutto incidente d’auto. Scopriamo insieme le trame complete. La notte nel cuore, anticipazioni del 26 ottobre. Cihan chiede a Melek di sposarlo e lei accetta. Tahsin, Nuh e Sumru costringono i loro rivali a lasciare villa Sansalan, ma Hikmet, co-proprietaria, non è disposta ad andarsene. Il trambusto creato da questi eventi, spinge Esat e Harika a prendere una decisione sofferta. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

