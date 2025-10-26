La notte nel cuore anticipazioni martedì 28 ottobre | Nuh minaccia il suicidio Esma ha un incidente

Fanpage.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le anticipazioni della puntata de La notte nel cuore in onda martedì 28 ottobre alle ore 21:20 su Canale5. Nella trama dei nuovi episodi, Esma cade dalle scale forse spinta da Esat. Nuh minaccia di suicidarsi poi finisce in carcere. Cihan chiede a Melek di sposarlo subito. 🔗 Leggi su Fanpage.it

