La musica del duo Faucitano Calcaramo incanta l’Ipogeo in piazza Italia
Una serata d’autunno nel cuore di Reggio Calabria con sullo sfondo la pietra viva dell’Ipogeo di piazza Italia che custodisce secoli di storia. In questo scenario suggestivo, la musica del duo Faucitano-Calcaramo ha riempito gli spazi sotterranei con sonorità che hanno attraversato i confini e il. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Altre letture consigliate
Alessandro Calcaramo. . Breve estratto dal concerto di ieri 24 ottobre 2025 presso l'Ipogeo di Piazza Italia a Reggio Calabria insieme al M° Pasquale Faucitano Violinist. Tre brani in stile manouche: La Partida - Troublant Bolero - Indifference #alessandrocalc - facebook.com Vai su Facebook
Il duo Faucitano-Calcaramo incanta l’Ipogeo: trionfo della musica nel cuore di Reggio Calabria - Una serata d’autunno nel cuore di Reggio Calabria con sullo sfondo la pietra viva dell’Ipogeo che custodisce secoli di storia ... Lo riporta ilmetropolitano.it