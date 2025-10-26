La mossa della Bcc Barriere intelligenti | Bancomat protetti

26 ott 2025

Sicurezza e innovazione tecnologica al centro del nuovo investimento di Bcc Lodi. L’istituto di credito cooperativo ha annunciato l’installazione di un nuovo sistema di sicurezza fisico in tutti i 13 sportelli di prelievo della provincia. Bcc Lodi è infatti la prima banca del Lodigiano a adottare Horus, barriera protettiva in acciaio rinforzato che, grazie all’innovativo design, all’impiego dell’intelligenza artificiale e all’uso di sensori visivi e uditivi, garantirà maggiore sicurezza tanto per gli sportelli quanto per i clienti. Le barriere Horus, prodotte e installate dalla società pavese Tesi Tecnologia & Sicurezza, consentiranno di scoraggiare chiunque tenti di scassinare, distruggere o derubare gli sportelli. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

