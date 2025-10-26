La morte come valore

Riceviamo e pubblichiamo un intervento dell'avvocato Livio Podrecca dell'Unione Giuristi Cattolici di PiacenzaNon c’è alcun dubbio, talvolta la sofferenza ci fa desiderare di farla finita. Alcune volte si tratta di una sofferenza atroce, non solo fisica, ma anche morale. La sofferenza della. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Quest’anno la Festa di San Martino e dei Sapori assume un valore speciale grazie al bicentenario della morte di Antonio Salieri, il grande compositore legnaghese e maestro di Mozart, Beethoven e Schubert. A rendere omaggio alla sua figura, anche gli stude Vai su Facebook

Morte di Davide Pilotto a Lobia, a processo il responsabile delle manutenzioni del ponte: le barriere erano irregolari - Massimo Dalle Ave, dirigente della società Valore Città Amcps, è stato rinviato a giudizio in concorso con Camilla Marcante, la ragazza in auto e (forse) al volante. Riporta corrieredelveneto.corriere.it

Sport in lutto per la morte di Armani, Abodi: "Ha creato valore culturale, sociale ed economico" - Anche il Ministro per lo Sport, Andrea Abodi, ha dedicato un pensiero a Giorgio Armani e alla sua famiglia nel giorno della tragica scomparsa del celebre stilista. tuttomercatoweb.com scrive