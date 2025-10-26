la missione asiatica di trump sui dazi prove di intesa con xi

Donald Trump vola in Asia per tentare la mediazione su diversi dossier durante il tour di cinque giorni in Malesia, Giappone e Sud Corea, ma il momento più atteso rimane il vertice del presidente americano con il collega cinese Xi Jinping, che potrebbe avere importanti implicazioni per l'economia globale. Washington e Pechino hanno aumentato i dazi sulle rispettive esportazioni e minacciato di bloccare il commercio di minerali e tecnologie essenziali: nessuna delle due parti si aspetta una svolta che ripristini gli accordi di scambio precedenti all'insediamento di Trump a gennaio, stando a fonti informate, mentre i colloqui in preparazione del faccia a faccia tra i due leader si sono concentrati sulla gestione delle divergenze e su modesti miglioramenti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

