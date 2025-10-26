La minaccia nucleare di Putin | testato un nuovo supermissile

Tgcom24.mediaset.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due sono i fattori che quantificano la portata della minaccia di un missile: il tipo di ordigno che trasporta e, soprattutto, la sua gittata. Il supervettore Burevestnik, testato in questi giorni - sembra nella remota Kamchatka - disintegra ogni precedente primato. Ecco perché. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

la minaccia nucleare di putin testato un nuovo supermissile

© Tgcom24.mediaset.it - La minaccia nucleare di Putin: testato un nuovo supermissile

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

minaccia nucleare putin testatoPutin annuncia il completamento dei test di un nuovo missile nucleare Burevestnik: il video - Il presidente russo ordina la preparazione delle infrastrutture per integrare la nuova arma a propulsione nucleare nell'arsenale ... Secondo ilfattoquotidiano.it

minaccia nucleare putin testatoRussia: “Testato con successo nuovo missile nucleare Burevestnik”. Putin: “È invincibile” - Leggi su Sky TG24 l'articolo Russia: “Testato con successo nuovo missile nucleare Burevestnik”. Da tg24.sky.it

minaccia nucleare putin testatoUcraina, Putin: "Testato con successo nuovo missile nucleare" - (LaPresse) Vladimir Putin ha annunciato di aver completato con successo il test finale del nuovo missile da crociera a propulsione ... Come scrive stream24.ilsole24ore.com

Cerca Video su questo argomento: Minaccia Nucleare Putin Testato