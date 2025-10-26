La minaccia agrivoltaica Sindaci e comitato uniti | | No al nuovo progetto che incombe sui campi

Unità di intenti: è scaturita dalla tavola rotonda ospitata alla Mutualistica di Mulazzano con politici di livello locale e nazionale. Sull’ agrivoltaico la protesta diventa fronte condiviso: comitato, amministratori e cittadini uniscono le forze per chiedere regole chiare e una transizione sostenibile, opponendosi al maxiprogetto che coprirebbe oltre un milione di metri quadrati di campagna tra Mulazzano e Cassino d’Alberi. Organizzatore, il comitato “Tutela identità del territorio e del paesaggio“. Nel corso dell’incontro si è tornati a parlare del vuoto normativo apertosi dopo la sospensione del decreto che attribuiva alle Regioni il compito di individuare le aree idonee per gli impianti rinnovabili. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

