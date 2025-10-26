La messa in latino a San Pietro finisce sul New York Times
La messa in latino presieduta nella Basilica di San Pietro ieri dal cardinale Raymond Burke è finita sul New York Times. ''Il permesso papale per la messa in latino a San Pietro dà speranza ai tradizionalisti'', titola il quotidiano statunitense. ''Papa Francesco - ricorda il NYT, parlando delle restrizioni operate da Bergoglio - limitò notevolmente l'uso della tradizionale messa in latino, ritenendo che seminasse divisione. I cattolici tradizionalisti sperano che papa Leone tracci un percorso diverso''. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Altre letture consigliate
“Benedictus" Le parole della messa in latino sembrano dirci qualcosa di più oltre al loro significato. Non è una questione religiosa ma culturale. Così come nell’ introduzione di questo brano, affidata alla voce di Monica Demuru sembrano esserci i suoni di mill - facebook.com Vai su Facebook
La messa in latino a San Pietro finisce sul New York Times - La messa in latino presieduta nella Basilica di San Pietro ieri dal cardinale Raymond Burke è finita sul New York Times. Lo riporta iltempo.it
Rivincita dei conservatori. Burke a San Pietro con la messa in latino - Il rito straordinario, nella forma in latino precedente alla riforma liturgica del Concilio Vaticano II, resta autorizzato secondo le norme vigenti, con le limitazioni introdotte da Papa Francesco nel ... Come scrive msn.com
Burke celebra in latino a S.Pietro, 'comunismo ateo è il male' - Il cardinale Raymond Leo Burke ha celebrato nel primo pomeriggio la messa in latino presso l'altare della Cattedra della basilica di San Pietro. ansa.it scrive