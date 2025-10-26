La Meditazione Sahaja Yoga | quando la salute si ritrova nel silenzio interiore

Non solo rilassamento, ma una trasformazione profonda. La meditazione Sahaja Yoga unisce scienza e spiritualità, aiutando il corpo e la mente a ritrovare l’equilibrio naturale e la salute psico-fisica. La salute come equilibrio sottile: il contributo della meditazione Sahaja Yoga alla medicin. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - La Meditazione Sahaja Yoga: quando la salute si ritrova nel silenzio interiore

