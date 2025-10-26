La manovra taglia-metrò Preoccupazione a Monza Romeo | cantieri nel 2026

Il prolungamento della linea metropolitana M5 fino a Monza torna a far parlare di sé. E, questa volta, non per un nuovo passo avanti, ma per un possibile stop. Nella bozza della legge finanziaria a cui sta lavorando il Governo, spunta infatti un taglio lineare di 15 milioni di euro destinati ai prolungamenti delle linee metropolitane milanesi M4 e M5, quest’ultima attesissima nel capoluogo brianzolo. Il timore, lanciato dalla capogruppo al Senato di Italia Viva Raffaella Paita e dal presidente provinciale di Italia Viva Milano metropolitana, Ivan Scalfarotto, è che il definanziamento metta a rischio un’opera considerata strategica per la mobilità dell’area metropolitana. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

