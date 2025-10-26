La manovra taglia-metrò Preoccupazione a Monza Romeo | cantieri nel 2026
Il prolungamento della linea metropolitana M5 fino a Monza torna a far parlare di sé. E, questa volta, non per un nuovo passo avanti, ma per un possibile stop. Nella bozza della legge finanziaria a cui sta lavorando il Governo, spunta infatti un taglio lineare di 15 milioni di euro destinati ai prolungamenti delle linee metropolitane milanesi M4 e M5, quest’ultima attesissima nel capoluogo brianzolo. Il timore, lanciato dalla capogruppo al Senato di Italia Viva Raffaella Paita e dal presidente provinciale di Italia Viva Milano metropolitana, Ivan Scalfarotto, è che il definanziamento metta a rischio un’opera considerata strategica per la mobilità dell’area metropolitana. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
News recenti che potrebbero piacerti
Napoli, il governo taglia 15 milioni alla metropolitana Linea 10 Afragola – Garibaldi. EUROPA VERDE: “IL GOVERNO TRATTA IL SUD COME UN FIGLIASTRO. ORA GLI RIFILA UNO SCHIAFFO IN PIENO VISO” Dopo i tagli previsti nella manovra finanziaria d - facebook.com Vai su Facebook
Manovra, il governo taglia pure sulle metropolitane: definanziate le linee di Roma, Milano e Napoli - X Vai su X
La manovra taglia-metrò. Preoccupazione a Monza. Romeo: cantieri nel 2026 - Da Pilotto l’auspicio che vengano al più presto firmati i decreti di copertura. Come scrive ilgiorno.it
MANOVRA FINANZIARIA-BIS: LE PREOCCUPAZIONI DEI DISABILITY MANAGER - Penalizzazione delle fasce più deboli della popolazione, mancanza di volontà di dialogo con le associazioni di settore e scarso interesse verso il sociale: queste le denunce della S. Lo riporta disabili.com