La manovra spiegata da Ciriani | Niente spese pazze Senza il superbonus avremmo 40 miliardi in più per gli italiani

«Non faremo come tanti governi prima di noi. Sia chiaro per tutti e nessuno tiri troppo la corda. Non sforeremo, non faremo spese pazze solo per ottenere consensi immediati che poi peserebbero sul Paese per anni. Ma continueremo sulla via del buongoverno, che è stabilita’, prestigio internazionale, credibilità. La vera dote che stiamo dando all’Italia”. Lo assicura, in un’intervista al Corriere della sera, il ministro per i rapporti con il Parlamento Luca Ciriani, parlando della manovra. “Landini sciopera a prescindere”. «Con i sindacati certamente abbiamo dialogato e dialoghiamo, abbiamo anche recepito molte delle loro richieste. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - La manovra spiegata da Ciriani: “Niente spese pazze. Senza il superbonus avremmo 40 miliardi in più per gli italiani”

Contenuti che potrebbero interessarti

#omnibus La manovra del governo spiegata da Carlo Cottarelli - X Vai su X

MANOVRA MANOVRA, QUEI DIECI MILIONI DI LAVORATORI POVERI CHE NON VEDRANNO UN EURO A chi ha sarà dato. Il taglio Irpef premia chi ha redditi tra 50 e 200mila euro, gli altri provvedimenti riguardano una platea limitata (e lo dice il governo) di - facebook.com Vai su Facebook

Ciriani: «Lasciamo le liti al Pd. Si possono fare ritocchi, ma solo a saldi invariati» - Quello che è e sarà diverso, assicura Luca Ciriani, ministro per i Rapporti con il Parlamento ed esponente di F ... Si legge su corriere.it

Manovra: M5s, 'da Ciriani baggianate per coprire valanga spese militari' - "Il ministro Ciriani, come la premier Meloni, approccia la miserevole Legge di bilancio rispolverando il Superbonus, peraltro utilizzato anche da questo Governo, in funzion ... iltempo.it scrive

Manovra: Ciriani, 'Conte? Scriva libro su quanto ci è costato superbonus' - "Non ho letto il libro di Conte, ho letture più interessanti da fare. Segnala iltempo.it