La Madonna di Fatima illumina la città | fede musica e preghiera alla Basilica di Sant’Antonio

I Padri Rogazionisti e la comunità dei fedeli si preparano a vivere un momento di intensa spiritualità e devozione mariana. La statua pellegrina della Madonna di Fatima, benedetta da San Giovanni Paolo II, sarà accolta nella Basilica di Sant’Antonio dal 27 ottobre all’1 novembre.L’iniziativa. 🔗 Leggi su Messinatoday.it