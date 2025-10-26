La lite tra Conte e Lautaro quando erano all'Inter | al Maradona gli ha ripetuto le stesse parole

Battibecco tra Conte e Lautaro Martinez durante Napoli-Inter: sul prato del Maradona l'attaccante argentino ha ripetuto le stesse parole di quattro anni fa all'allenatore salentino. Il rapporto tra i due, la lite e il ring della 'pace'. 🔗 Leggi su Fanpage.it

